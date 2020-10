Castellabate | il sindaco Maiuri rimodula la Giunta

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Dopo la decisione della revoca di tutte le deleghe assessoriali, ilf.f., Luisa, ha provveduto immediatamente alla nomina dei nuovi assessori del Comune di, passando anche all’attribuzione delle deleghe. Riconfermati gli assessori Costabile Nicoletti e Elisabetta Martuscelli, con le medesime deleghe finora detenute: per Nicoletti lavori pubblici, governo del territorio, ciclo integrato delle acque, mentre per Martuscelli Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità. Diventano nuovi assessori: Marco Di Biasi e Salvatore Marinelli, già consiglieri comunali. Il neo assessore Di Biasi avrà deleghe al demanio, al porto e al piano per gli insediamenti produttivi, mentre il neo ...