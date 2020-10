Buoni spesa Covid, residenza o numero di familiari: 86 denunciati per i dati falsi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Avrebbero dichiarato il falso per ottenere i “Buoni spesa Covid-19″, senza averne i requisiti, truffando così lo Stato: per questo motivo 86 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria dai carabinieri della compagnia di Taurianova (Reggio Calabria). Gli investigatori, nell’ambito dell’operazione di controllo “Dike 2”, hanno verificato la destinazione dei Buoni, che variano dai 100 ai 600 euro, accertando una serie di irregolarità a carico di 86 cittadini – 61 nel comune di Taurianova e 14 nel comune di Molochio – con un danno erariale complessivo di circa 25mila euro, che è stato segnalato alla Procura di Palmi, diretta da Ottavio Sferlazza. Le principali violazioni emerse riguardano da un lato la falsa attestazione sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Avrebbero dichiarato il falso per ottenere i “-19″, senza averne i requisiti, truffando così lo Stato: per questo motivo 86 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria dai carabinieri della compagnia di Taurianova (Reggio Calabria). Gli investigatori, nell’ambito dell’operazione di controllo “Dike 2”, hanno verificato la destinazione dei, che variano dai 100 ai 600 euro, accertando una serie di irregolarità a carico di 86 cittadini – 61 nel comune di Taurianova e 14 nel comune di Molochio – con un danno erariale complessivo di circa 25mila euro, che è stato segnalato alla Procura di Palmi, diretta da Ottavio Sferlazza. Le principali violazioni emerse riguardano da un lato la falsa attestazione sulla ...

