"Abbiate pietà", Iconize piange e attacca Soleil Sorge: "Venduto per due spicci" (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iconize dopo la puntata di ieri sera di Live Non è la d'Urso, ha rotto il silenzio tornando sui social. In un certo senso, Marco Ferrero ha confermato la versione di Soleil Sorge, puntando il dito contro di lei per averlo tradito, ecco le sue parole tra le lacrime. Iconize rompe il silenzio, ecco il... L'articolo "Abbiate pietà", Iconize piange e attacca Soleil Sorge: "Venduto per due spicci" (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AlbertoBagnai : Abbiate pietà. - contifrancesca4 : #iconizeisoverparty ho visto le storie, ma non ho capito se conferma o nega. è tutto un contraddirsi 'abbiate pietà… - aiviLFirst : Sono tornati quelli che fanno le castagne. E nemmeno la mascherina mi salva dalla puzza Ma fatevele a casa vostra, abbiate pietà - BloominIrwin : “Se siete degli esseri umani abbiate pietà” che detto da lui che in primis non ha avuto pietà nei confronti di chi… - blogtivvu : “Abbiate pietà”, Iconize piange e attacca Soleil Sorge: “Venduto per due spicci” (VIDEO) -

