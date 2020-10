AnsaMarche : 78enne derubata di mezzo mln euro, badanti allontanati da Cc. Segregata in casa per anni, isolata e maltrattata a M… -

Maltrattamenti aggravati e circonvenzione di incapace: la donna sarebbe stata tenuta segregata in casa per anni e sottoposta a abusi fisici e psicologici. (ANSA) ...Marotta (Pesaro Urbino), 12 ottobre 2020 - Maltrattavano una signora 78enne da anni. Proprio loro, i due badanti, marito e moglie, che dovevano prendersene cura. Non solo. Nel corso del tempo, hanno p ...