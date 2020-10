Vogliono vietare anche le feste private. La minaccia di Speranza (Di domenica 11 ottobre 2020) «Proveremo a incidere su aspetti della vita delle persone che non sono essenziali. Abbiamo investito sulle scuole, che riteniamo essenziali, e teniamo i ragazzi in sicurezza all'interno delle scuole, ma non all'esterno. Ecco perché tra le misure ho proposto che vengano vietate le feste private». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, nel corso della trasmissione di Raitre «Che tempo che fa», anticipando le misure contenute nel prossimo Dpcm. «Ovviamente aumenteremo i controlli, ma mi fido molto dei genitori e delle persone. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone seguirà il divieto, così come avvenuto nei mesi più difficili», ha precisato Speranza. Leggi su iltempo (Di domenica 11 ottobre 2020) «Proveremo a incidere su aspetti della vita delle persone che non sono essenziali. Abbiamo investito sulle scuole, che riteniamo essenziali, e teniamo i ragazzi in sicurezza all'interno delle scuole, ma non all'esterno. Ecco perché tra le misure ho proposto che vengano vietate le». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, nel corso della trasmissione di Raitre «Che tempo che fa», anticipando le misure contenute nel prossimo Dpcm. «Ovviamente aumenteremo i controlli, ma mi fido molto dei genitori e delle persone. Sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone seguirà il divieto, così come avvenuto nei mesi più difficili», ha precisato

tempoweb : Vogliono vietare anche le feste private. La minaccia di Speranza #robertosperanza #feste #covid #coronavirus… - MoratoAlexandro : RT @LisadaCa: #SkyTG24 Ho sentito che vogliono vietare le feste a casa?Ehhh??? E cosa fanno? Vengono a cercarci casa per casa? Mo' stanno… - mlmairro : RT @LisadaCa: #SkyTG24 Ho sentito che vogliono vietare le feste a casa?Ehhh??? E cosa fanno? Vengono a cercarci casa per casa? Mo' stanno… - AssiElena : RT @LisadaCa: #SkyTG24 Ho sentito che vogliono vietare le feste a casa?Ehhh??? E cosa fanno? Vengono a cercarci casa per casa? Mo' stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Vogliono vietare Vogliono vietare anche le feste private. La minaccia di Speranza Il Tempo Tuttosport si arrende: "L'Asl poteva vietare la trasferta al Napoli!"

Juventus-Napoli continua a far discutere. Il quotidiano Tuttosport è tornata sulla questione soffermandosi sulla questione con un'articolo.

Feste private (e a casa), quarantena e trasporti: i nodi del nuovo Dpcm

La quarantena di 10 giorni divide gli esperti che vogliono abbassare la capienza dei mezzi pubblici: ecco le questioni da risolvere nella riunione straordinaria con il Cts convocata dal ministro della ...

Juventus-Napoli continua a far discutere. Il quotidiano Tuttosport è tornata sulla questione soffermandosi sulla questione con un'articolo.La quarantena di 10 giorni divide gli esperti che vogliono abbassare la capienza dei mezzi pubblici: ecco le questioni da risolvere nella riunione straordinaria con il Cts convocata dal ministro della ...