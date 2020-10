UFC Fight Night 179 – Cory Sandhagen è uno spettacolo!

(Di domenica 11 ottobre 2020) UFC179 è stato un evento incredibile. Il main event ha vistoemergere come un assoluto artista marziale contro Marlon Moraes con una prestazione sontuosa, completa e surreale a tratti. Chiusa con uno spinning heel kick fenomenale sia nella sua preparazione che nella sua esecuzione. Nel co main event Edson Barboza ricorda alle MMA mondiali con una prestazione d’autore, che è sempre uno dei toper nel panorama della UFC e che è pronto ad iniziare la scalata al titolo dei pesi piuma. Il momento della serata, e probabilmente il KO dell’anno, è stata la finalizzazione di Joaquin Buckley. Un calcio rotante sensazionale, una evoluzione marziale che rivedremo più e più volte, come rappresentazione più autentica ...

