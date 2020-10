Tribuna elettorale | sessant’anni fa la politica entrava nelle case Con due grandi differenze rispetto a oggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Era una giornata molto felice quell’11 ottobre del 1960 in casa Rai. Il giorno prima a Trieste, dove si era svolta la 12esima edizione del prestigioso Prix Italia, il premio per il miglior documentario era andato a Ugo Gregoretti per il suo Sicilia del Gattopardo, un prodotto Rai destinato a rimanere nella storia. La sera, però, era in programma un esordio decisamente delicato. Andava in onda la prima trasmissionedella tv italiana:. L’occasione era offerta dalla tornata di elezioni amministrative previste il 6 novembre. Ma il progetto era di più ampio respiro. Come spiegò Gianni Granzotto, primo conduttore del programma nella sua introduzione, e come ci illustra Edoardo Novelli nel suo fondamentale volume La democrazia del talk show,...