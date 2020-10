Statue abbattute e Covid Colombo | la festa è finita

(Di domenica 11 ottobre 2020) New York senza sfilata, resta solo la celebrazione online. Trump su tutte le furie "Ai radicali non piace l'eredità dell'esploratore? Ma è la nostra storia..."

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Statue abbattute ed eroi nella polvere tutto grazie al movimento Black Lives Matter - BC109BA : RT @IlPrimatoN: Statue abbattute ed eroi nella polvere tutto grazie al movimento Black Lives Matter - IlPrimatoN : Statue abbattute ed eroi nella polvere tutto grazie al movimento Black Lives Matter - ALisimberti : RT @il_Timone: Sono anni che la denigrazione di Cristoforo Colombo prosegue ininterrotta, facendone ora un sanguinario schiavista, ora un a… - AriannaPioli : RT @robertospek: BLM...ma non si abbattono più le statue? Abbattute tutte o eravamo a 'Giochi senza frontiere' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Statue abbattute

Quotidiano.net

New York senza sfilata, resta solo la celebrazione online. Trump su tutte le furie "Ai radicali non piace l’eredità dell’esploratore? Ma è la nostra storia..." ...Pessime notizie dagli Stati Uniti. Cristoforo Colombo, l'uomo che attraversò nel 1492 il Mare Tenebroso e scoprì le Americhe (anche se le scambiò per le Indie) non è più gradito. Ovunque le sue statue ...