Serie C, i risultati dei posticipi. Foggia e Grosseto ok (Di domenica 11 ottobre 2020) Nei due posticipi di Serie C sorridono il Grosseto nel Girone B e il Foggia nel girone C. I toscani hanno battuto 2-1 la Pergolettese in rimonta. Dopo il gol iniziale dei padroni di casa firmato da Ferrari infatti, è arrivato prima il pareggio di Galligani e poi la rete decisiva di Boccardi ad un minuto dal novantesimo. Nel raggruppamento più meridionale i rossoneri hanno battuto 2-0 il Potenza con i gol di Germinio e Dell’Agnello. Ecco il riepilogo di tutta la giornata Girone A Pontedera-Renate 0-1 Pro Patria-Pistoiese 0-0 Pro Sesto-Olbia 1-1 Como-Lecco 0-3 Pro Vercelli-Lucchese 2-1 Carrarese-Piacenza 1-1 Pergolettese-Grosseto 1-1 Girone B Cesena-Feralpisalò 2-4 Fermana-Padova 0-1 Legnago Salus-Triestina 3-0 Mantova-Perugia 5-1 Sudtirol-Gubbio ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Nei duediC sorridono ilnel Girone B e ilnel girone C. I toscani hanno battuto 2-1 la Pergolettese in rimonta. Dopo il gol iniziale dei padroni di casa firmato da Ferrari infatti, è arrivato prima il pareggio di Galligani e poi la rete decisiva di Boccardi ad un minuto dal novantesimo. Nel raggruppamento più meridionale i rossoneri hanno battuto 2-0 il Potenza con i gol di Germinio e Dell’Agnello. Ecco il riepilogo di tutta la giornata Girone A Pontedera-Renate 0-1 Pro Patria-Pistoiese 0-0 Pro Sesto-Olbia 1-1 Como-Lecco 0-3 Pro Vercelli-Lucchese 2-1 Carrarese-Piacenza 1-1 Pergolettese-1-1 Girone B Cesena-Feralpisalò 2-4 Fermana-Padova 0-1 Legnago Salus-Triestina 3-0 Mantova-Perugia 5-1 Sudtirol-Gubbio ...

Arrivano finalmente buone notizie in casa Genoa. Il club ha infatti comunicato che 3 dei 17 giocatori risultati positivi al coronavirus nelle scorse settimane sono ufficialmente guariti, avendo fatto ...

Nations League calcio, i risultati di oggi. Francia-Portogallo 0-0, l’Inghilterra batte il Belgio, Italia e Olanda bloccate

Nella Serie B si segnalano il pareggio per 1-1 tra Russia e Turchia ... festeggia anche la Scozia contro la Slovacchia mentre la Repubblica Ceca passa in Israele. Di seguito tutti i risultati di oggi ...

Nella Serie B si segnalano il pareggio per 1-1 tra Russia e Turchia ... festeggia anche la Scozia contro la Slovacchia mentre la Repubblica Ceca passa in Israele. Di seguito tutti i risultati di oggi ...