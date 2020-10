Sampdoria | interesse vivo per Asamoah | la richiesta del ghanese

(Di domenica 11 ottobre 2020) Kwadwoha risolto il suo contratto con l’Inter ed è alla ricerca di una squadra.interessato all’ex nerazzurroha risolto il suo contratto con l’Inter ed è alla ricerca di una squadra. Secondo Il Corriere dello Sport, lasarebbe molto interessata alavrebbe richiesto uno stipendio da 1 milioni di euro a stagione. L’ex Inter e Juventus avrebbe rifiutato le offerte dalla MLS e dal Reading pur di restare a giocarsi le sue carte in Italia. Leggi su Calcionews24.com

IlCuoredellaSud : #Sampdoria ?, interesse per lo svincolato @MarioMandzukic9 ????. -

Nelle ultime ore di mercato, alla ricerca di un secondo portiere, la Sampdoria avrebbe effettuato un sondaggio per Iago Herrerin ...Sampdoria, Letica: “Ringrazio il club per avermi scelto. In un meno di un minuto ho detto sì” - Il neo doriano ha parlato al sito del club ...