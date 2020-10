Quando uscirà il nuovo DPCM? Ecco la data (Di domenica 11 ottobre 2020) In molti si chiedono Quando uscirà il nuovo DPCM del premier Giuseppe Conte in cui nuove limitazioni verranno attuate dal Governo per evitare che la situazione già critica legata all’emergenza coronavirus possa diventare ingestibile: una delle possibili date è già quella di lunedì 12 ottobre, in alternativa potrebbe slittare a martedì 12 ottobre ed essere in vigore già tra mercoledì e giovedì. Tra le ipotesi c’è quella di una stretta alla movida con chiusure anticipate dei locali e divieti di somministrazione di alcolici per evitare assembramenti all’aperto. In bilico gli sport amatoriali da contatto tra cui il calcetto, a rischio c’è anche la possibilità di organizzare feste con eccessivi invitati e, in casi più estremi, ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) In molti si chiedonouscirà ildel premier Giuseppe Conte in cui nuove limitazioni verranno attuate dal Governo per evitare che la situazione già critica legata all’emergenza coronavirus possa diventare ingestibile: una delle possibili date è già quella di lunedì 12 ottobre, in alternativa potrebbe slittare a martedì 12 ottobre ed essere in vigore già tra mercoledì e giovedì. Tra le ipotesi c’è quella di una stretta alla movida con chiusure anticipate dei locali e divieti di somministrazione di alcolici per evitare assembramenti all’aperto. In bilico gli sport amatoriali da contatto tra cui il calcetto, a rischio c’è anche la possibilità di organizzare feste con eccessivi invitati e, in casi più estremi, ...

