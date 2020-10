Pillola del giorno dopo: niente più ricetta per le minorenni (Di domenica 11 ottobre 2020) Non ci sarà più obbligo di prescrizione medica per le minorenni che vogliono assumere l’ulpistral, il principio attivo del farmaco contraccettivo Ellaone, da poter assumere fino a 5 giorni dopo il rapporto a rischio, la cosiddetta Pillola del giorno dopo. Così ha deciso l’Agenzia Italiana del Farmaco. Il direttore generale dell’ AiFA, Nicola Magrini, ha dichiarato : “Si tratta di uno strumento efficace per le giovani donne che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i 5 giorni dal rapporto”. Per il direttore, questa nuova possibilità di poterla assumere senza ricetta, comporterebbe un sollievo negli attimi critici che una ragazza si trova ad affrontare in quei momenti. Precisa però anche che “si ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Non ci sarà più obbligo di prescrizione medica per leche vogliono assumere l’ulpistral, il principio attivo del farmaco contraccettivo Ellaone, da poter assumere fino a 5 giorniil rapporto a rischio, la cosiddettadel. Così ha deciso l’Agenzia Italiana del Farmaco. Il direttore generale dell’ AiFA, Nicola Magrini, ha dichiarato : “Si tratta di uno strumento efficace per le giovani donne che abbiano avuto un rapporto non protetto, entro i 5 giorni dal rapporto”. Per il direttore, questa nuova possibilità di poterla assumere senza, comporterebbe un sollievo negli attimi critici che una ragazza si trova ad affrontare in quei momenti. Precisa però anche che “si ...

