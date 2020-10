Pillola dei “5 giorni dopo” per le minorenni: via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla Pillola dei “5 giorni dopo” per le minorenni senza prescrizione medica. La contraccezione del giorno dopo, sarà a disposizione anche delle minorenni senza l’obbligo della ricetta medica. Si tratta dell'”Ulipistral Acetato” il Farmaco che può essere utilizzato fino a 5 giorni dopo il rapporto a … L'articolo Pillola dei “5 giorni dopo” per le minorenni: via libera dell’Agenzia Italiana del Farmaco è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Agenziadelha dato il viaalladei “5dopo” per lesenza prescrizione medica. La contraccezione del giorno dopo, sarà a disposizione anche dellesenza l’obbligo della ricetta medica. Si tratta dell'”Ulipistral Acetato” ilche può essere utilizzato fino a 5dopo il rapporto a … L'articolodei “5dopo” per le: viadell’Agenziadelè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

