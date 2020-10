Party in ospedale senza mascherine: nei guai medici e infermieri (Di domenica 11 ottobre 2020) Valentina Dardari Le immagini della festa sono state postate su Facebook e hanno permesso di individuare i responsabili. Procedimento disciplinare contro12 medici e 8 infermieri Un Party organizzato in ospedale potrebbe costare caro a 12 medici e 8 infermieri dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari ha avviato un procedimento disciplinare per quella festa svoltasi in orario lavorativo, senza mascherine e distanziamento. Le foto del Party finiscono su Facebook Le immagini del Party incriminato, tanto per non dare nell’occhio, sono finite su Facebook, pubblicate dai dipendenti stessi. E ora, per i protagonisti, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Valentina Dardari Le immagini della festa sono state postate su Facebook e hanno permesso di individuare i responsabili. Procedimento disciplinare contro12e 8Unorganizzato inpotrebbe costare caro a 12e 8dell’pediatrico Giovanni XXIII di Bari. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari ha avviato un procedimento disciplinare per quella festa svoltasi in orario lavorativo,e distanziamento. Le foto delfiniscono su Facebook Le immagini delincriminato, tanto per non dare nell’occhio, sono finite su Facebook, pubblicate dai dipendenti stessi. E ora, per i protagonisti, ...

Baci e abbracci, senza indossare le mascherine di protezione obbligatorie in corsia, durante una festa privata organizzata in un reparto dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Le foto ...

Choc in Pediatria, party di medici e infermieri

Baci e abbracci a Bari senza mascherine, le foto della festa su Facebook: così è scattato il procedimento disciplinare per 20 dipendenti ...

Baci e abbracci, senza indossare le mascherine di protezione obbligatorie in corsia, durante una festa privata organizzata in un reparto dell'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Le foto ...