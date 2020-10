Non si accorge del treno in arrivo, schianto terribile con un bus. Almeno 20 morti e 40 feriti in Thailandia (Di domenica 11 ottobre 2020) Almeno 20 persone sono rimaste uccise nello schianto tra un treno e un autobus in Thailandia. Le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro per liberare molti altri passeggeri ancora intrappolati tra le lamiere dei due mezzi. L’incidente si è verificato nella provincia di Chachoengsao, a circa 50 miglia a est di Bangkok. Circa 60 … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 ottobre 2020)20 persone sono rimaste uccise nellotra une un autobus in. Le squadre di soccorso sono attualmente al lavoro per liberare molti altri passeggeri ancora intrappolati tra le lamiere dei due mezzi. L’incidente si è verificato nella provincia di Chachoengsao, a circa 50 miglia a est di Bangkok. Circa 60 … L'articolo NewNotizie.it.

riconoscibile : @laura12ottobre la connessione internet com'è? capace se vengo lì anche da non pensionato al lavoro non se ne accorge nessuno. - PredaVicky : RT @Dreaming_81: 'Se c’era una cosa di cui era stato sempre sicuro, era di non volere rimpianti. Tutto, ma i rimpianti mai. Uccidono più de… - Marco_dalformai : @Penelop02897772 Il curaro è istantaneo e lui non se ne accorge neanche - capand69 : RT @GavinoSanna1967: È un po' diverso, sono i mass media che vogliono accreditare le versioni ufficiali a dare massima visibilità a chi è p… - dumbo54 : RT @GavinoSanna1967: È un po' diverso, sono i mass media che vogliono accreditare le versioni ufficiali a dare massima visibilità a chi è p… -