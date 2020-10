Niang ha troppi agenti, salta l’accordo con il Saint Etienne (Di domenica 11 ottobre 2020) L’intervento di troppi agenti ha fatto saltare il passaggio di M’Baye Niang al Saint Etienne nonostante avesse già sostenuto le visite mediche. M’Baye Niang non vestirà la maglia del Saint Etienne nella prossima stagione e la motivazione è più unica che rara. Il club francese, infatti, ha fatto sapere che la trattativa è saltata perchè l’intervento di diversi agenti ha reso impossibile l’operazione. Niang, accostato al Torino l’ultimo giorno di mercato, aveva già svolto le visite mediche ma resterà al Rennes almeno fino alla sessione invernale Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) L’intervento diha fattore il passaggio di M’Bayealnonostante avesse già sostenuto le visite mediche. M’Bayenon vestirà la maglia delnella prossima stagione e la motivazione è più unica che rara. Il club francese, infatti, ha fatto sapere che la trattativa èta perchè l’intervento di diversiha reso impossibile l’operazione., accostato al Torino l’ultimo giorno di mercato, aveva già svolto le visite mediche ma resterà al Rennes almeno fino alla sessione invernale Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Salta trasferimento di Niang al Saint-Etienne per la presenza di... troppi agenti - - Salvato95551627 : RT @Glongari: Troppi agenti coinvolti: #ASSE #SaintEtienne rinuncia alla trattativa per #Niang attraverso un comunicato ufficiale nonostant… - Cucciolina96251 : RT @Glongari: Troppi agenti coinvolti: #ASSE #SaintEtienne rinuncia alla trattativa per #Niang attraverso un comunicato ufficiale nonostant… - GIUSPEDU : RT @Glongari: Troppi agenti coinvolti: #ASSE #SaintEtienne rinuncia alla trattativa per #Niang attraverso un comunicato ufficiale nonostant… - Bossquxts : RT @Glongari: Troppi agenti coinvolti: #ASSE #SaintEtienne rinuncia alla trattativa per #Niang attraverso un comunicato ufficiale nonostant… -

Ultime Notizie dalla rete : Niang troppi Saint-Etienne, UFFICIALE: sfuma il colpo Niang. 'Troppi agenti in ballo' Calciomercato.com Salta trasferimento di Niang al Saint-Etienne per la presenza di… troppi agenti

Niente Saint-Etienne per M’Baye Niang , ex calciatore anche di Genoa, Milan e Torino. L’affare sembrava essere prossimo alla conclusione con l’attaccante che era vicinissimo alla firma con il club fra ...

Il Saint-Etienne rinuncia a Niang: "Intervenuti troppi agenti"

M'Baye Niang non vestirà la casacca del Saint-Etienne come comunicato dal club: "L'intervento di diversi agenti ha reso impossibile l'operazione".

Niente Saint-Etienne per M’Baye Niang , ex calciatore anche di Genoa, Milan e Torino. L’affare sembrava essere prossimo alla conclusione con l’attaccante che era vicinissimo alla firma con il club fra ...M'Baye Niang non vestirà la casacca del Saint-Etienne come comunicato dal club: "L'intervento di diversi agenti ha reso impossibile l'operazione".