Montepremi Roland Garros 2020 | Nadal trionfa | ecco quanto guadagna il vincitore

(Di domenica 11 ottobre 2020) Rafaelha vinto ilsuperando in finale Novak Djokovic. L’iberico ha la meglio sullo storico rivale serbo, aggiudicandosi il tredicesimo titolo parigino. Il prize money degli Open di Francia è diminuito rispetto a quello del 2019, soprattutto per via della pandemia che ha abbassato tutti iin generale. Per la vittoria invece sono esattamente 1.6 milioni di euro, il doppio del perdente in finale con una ripartizione di punti che va dai 2000 pere 1200 per Djokovic. ILMASCHILE DELLA FINALE Finalista: 800.000 (1200 punti): 1.600.000 (2000 punti)