Misure anti-Covid, verso il nuovo Dpcm: oggi il vertice tra Cts e Speranza. Di Maio: “Entro fine anno prime dosi di vaccino” (Di domenica 11 ottobre 2020) È convocata per il pomeriggio di oggi la riunione urgente tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Comitato tecnico scientifico. La curva dei contagi continua a salire e il governo vuole approvare le nuove Misure anti-Covid che puntano a limitare il più possibile le situazioni di rischio, senza arrivare però un nuovo lockdown. Il Dpcm arriverà all’inizio della prossima settimana: il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha già convocato per lunedì la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali per fare il punto con governatori e rappresentanti dei territori sulle Misure. “L’Italia non può permettersi un nuovo lockdown, non se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) È convocata per il pomeriggio dila riunione urgente tra il ministro della Salute Robertoe il Comitato tecnico scientifico. La curva dei contagi continua a salire e il governo vuole approvare le nuoveche puntano a limitare il più possibile le situazioni di rischio, senza arrivare però unlockdown. Ilarriverà all’inizio della prossima settimana: il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha già convocato per lunedì la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali per fare il punto con governatori e rappresentdei territori sulle. “L’Italia non può permettersi unlockdown, non se ...

