“Massimiliano Morra e Adua Del Vesco lo hanno fatto apposta”: l’accusa dell’ex gieffino (Di domenica 11 ottobre 2020) Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al centro del gossip Senza ombra di dubbio i protagonisti assoluti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sono Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Dopo aver tirato in ballo il cosiddetto AresGate, da giorni si è venuto a sapere che i due non sono mai stati fidanzati. Ovviamente il pubblico difficilmente li crede, infatti sul web ma anche nelle trasmissioni televisive in tanti si sono posti delle domande. Quella che sembrava una storia d’amore in realtà era solo una farsa, un copione scritto da altri. Il motivo? Per fare carriera e lavorare di più. Stessa cosa era capitata alla ragazza messinese con Gabriel Garko, che di recente ha fatto coming out. Per quale ragioni in queste tre settimane ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 11 ottobre 2020) MassimilianoDelal centro del gossip Senza ombra di dubbio i protagonisti assoluti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip sono MassimilianoDel. Dopo aver tirato in ballo il cosiddetto AresGate, da giorni si è venuto a sapere che i due non sono mai stati fidanzati. Ovviamente il pubblico difficilmente li crede, infatti sul web ma anche nelle trasmissioni televisive in tanti si sono posti delle domande. Quella che sembrava una storia d’amore in realtà era solo una farsa, un copione scritto da altri. Il motivo? Per fare carriera e lavorare di più. Stessa cosa era capitata alla ragazza messinese con Gabriel Garko, che di recente hacoming out. Per quale ragioni in queste tre settimane ...

nocchi_rita : RT @mari99593973: Massimiliano: a me interessa di te, di te e di me. Degli altri non mi interessa niente. Ma quanto è dolce Massimiliano??… - nocchi_rita : RT @mari99593973: Massimiliano: a me interessa di te, di te e di me. Degli altri non mi interessa niente.???? #Massimiliano #adua #morra #adu… - infoitcultura : Adua Del Vesco ha tradito il fidanzato con Massimiliano Morra? Il retroscena - infoitcultura : GFVip, perché è ora di piantarla con la storia di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra - infoitcultura : Massimiliano Morra al GF Vip, Tommaso Zorzi ha dubbi: “È la mia incognita” -

Ultime Notizie dalla rete : “Massimiliano Morra Il Cynar ei suoi fratelli: un libro racconta la storia del successo della famiglia Dalle Molle , di Mariella Belloni TigullioVino.it