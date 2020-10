Italia, Mancini: «Polonia, partita dura. Kean? Può migliorare» (Di domenica 11 ottobre 2020) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato prima del match di Nations League contro la Polonia Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Polonia. partita – «Io sono orgoglioso quando la squadra gioca bene e fa gol. Poi mi fa piacere che segnino in tanti. Sarà una partita dura, bella perché la Polonia è un’ottima squadra. Lewandowski in questo momento è il miglior attaccante al mondo ma noi abbiamo un’ottima difesa che spero lo possa limitare». CHIELLINI – «Ha preso un colpo in settimana, vediamo come ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Roberto, commissario tecnico dell’, ha parlato prima del match di Nations League contro laRoberto, commissario tecnico della nazionalena, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la– «Io sono orgoglioso quando la squadra gioca bene e fa gol. Poi mi fa piacere che segnino in tanti. Sarà una, bella perché laè un’ottima squadra. Lewandowski in questo momento è il miglior attaccante al mondo ma noi abbiamo un’ottima difesa che spero lo possa limitare». CHIELLINI – «Ha preso un colpo in settimana, vediamo come ...

