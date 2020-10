Il Bari batte la Viterbese 3-0 | allo stadio anche Aurelio De Laurentiis

(Di domenica 11 ottobre 2020) Illa3-0 sotto gli occhi del presidente del Napoli,De, per la prima voltadopo l’esperienza del Covid. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, pubblicando le foto del patron azzurro, in tribuna, insieme al figlio Luigi, amministratore unico del club pugliese e di suo nipote Luca. E’ la terza vittoria delin tre trasferte stagionali. I tre gol sono arrivati tutti nei primi 45 minuti di gioco. FOTO DAL SITO DI GIANLUCA DI MARZIO L'articolo ilNapolista.

Maurizio Fiorani NewTuscia- VITERBO- La Viterbese, menomata dalle assenze di Baschirotto e Markic in difesa, subisce un K.O pesantissimo in ...Il Bari rafforza il suo primato in classifica nel girone C di Lega pro: i pugliesi hanno espugnato il Rocchi battendo per 0-3 i padroni di casa della Viterbese. Al 5' il primo centro del bomber Antenu ...