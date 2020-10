Focaccine di zucchine e patate cotte in padella | facilissime

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 ottobre 2020) Deliziosedipronte inin un attimo! Questa ricetta facilissima è perfetta per voi che avete poco tempo a disposizione, ma non volete rinunciare a mangiare genuino e con gusto. Sono sfiziose da consumare per un aperitivo con amici o come accompagnamento a secondi piatti per una cena o un pranzo in famiglia. Perfette anche come merenda salata per i più piccoli di casa, le adoreranno! Realizzarle è semplicissimo! Curiose di scoprire come riuscirci? Allora non perdetevi i nostri consigli di seguito!diin: la ricetta facilissima Per realizzare questevi occorreranno: zucchina media, 1 uovo, ...