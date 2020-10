Dall'infortunio al tour de force: Romagnoli è la chiave del Milan (Di domenica 11 ottobre 2020) dopo la sosta per le nazionali. Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020) dopo la sosta per le nazionali.

Ultime Notizie dalla rete : Dall infortunio Quando torna Caldara dall'infortunio? I tempi di recupero Goal.com Juve, Bernardeschi pronto al rientro: l'idea di Pirlo per provare a rigenerare l'ex Fiorentina

Pirlo avrà a disposizione anche Bernardeschi che in questi ultimi giorni era tornato a lavorare in gruppo, dopo l'infortunio rimediato in Nazionale a settembre. Secondo il Corriere dello Sport, al ...

Dall'infortunio al tour de force: Romagnoli è la chiave del Milan

Dopo circa tre mesi dall'infortunio, Alessio Romagnoli sarà nuovamente a disposizione del tecnico Stefano Pioli per guidare la difesa rossonera con la fascia al braccio. Il suo recupero è fondamentale ...

