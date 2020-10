Cristiano Ronaldo, dalla Spagna voci di un passaggio al PSG nel 2021 (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo ricostruzioni che arrivano dalla Spagna, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus per passare al PSG. Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus alla fine della stagione per passare al PSG nel 2021. Si tratta di un retroscena che arriva dalla Spagna e che è stato riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna. Ronaldo ha un contratto sino al 2022 e recentemente ha dichiarato di voler rispettare i termini dell’accordo con il club bianconero. Allo stesso tempo, l’esito di questa stagione potrebbe essere decisivo nella sua scelta. Tutto o quasi dipenderà dal cammino della Juventus in Champions League. In caso di vittoria, infatti, Tuttosport segnala che il portoghese ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo ricostruzioni che arrivanopotrebbe lasciare la Juventus per passare al PSG.potrebbe lasciare la Juventus alla fine della stagione per passare al PSG nel. Si tratta di un retroscena che arrivae che è stato riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna.ha un contratto sino al 2022 e recentemente ha dichiarato di voler rispettare i termini dell’accordo con il club bianconero. Allo stesso tempo, l’esito di questa stagione potrebbe essere decisivo nella sua scelta. Tutto o quasi dipenderà dal cammino della Juventus in Champions League. In caso di vittoria, infatti, Tuttosport segnala che il portoghese ...

goal : Sergio Ramos and Cristiano Ronaldo. Bromance ?? - ZZiliani : - - - - - - - - - - - - - ULTIMORA - - - - - - - - - - - - - Juventus F.C. comunica che in caso di eventuale posit… - JuventusTV : Non solo gol... tutti gli assist di @Cristiano nella stagione 2018/19 ?? On demand, qui ? - Gardroid_RM : RT @GreatWhite_9: Cristiano Ronaldo & Lionel Messi - Last 4 International Goals. - ofori_highest : RT @Jay_RMA: Serie A goals since Ronaldo joined Juventus: ???? Cristiano Ronaldo - 55 ?? ???? Immobile - 52 ?? ???? Zapata - 42 ?? ???? Caputo -… -