Covid-19, il bollettino dell’11 ottobre: i numeri dell’epidemia (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre, comunicherà i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 11 ottobre, renderà noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato … L'articolo Covid-19, il bollettino dell’11 ottobre: i numeri dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 11, comunicherà idell’epidemia da-19 in Italia tramite. Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi domenica 11, renderà noti idell’epidemia da coronavirus in Italia. IN AGGIORNAMENTO Coronavirus,: idel-19 in Italia nella giornata di sabato … L'articolo-19, ildell’11: idell’epidemia proviene da YesLife.it.

RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi - Tg3web : Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno. Il bollettino… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e del #Friuli #Coronavirus #COVID__19 - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus #11ottobre ?? • 5456 contagi • 26 morti • 1184 guariti #COVID #lockdown… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid Veneto, bollettino di oggi 11 ottobre: 438 nuovi casi e 2 morti in 24 ore Il Messaggero Bollettino Coronavirus regione Calabria del 11 ottobre: +35 rispetto a ieri

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: CASI ATTIVI 88 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 278 ...

Covid, domenica da incubo nell’Isola: quattro morti e picco record di contagi

Sono numeri record quelli sul coronavirus forniti dall’Unità di crisi regionale per domenica 11 ottobre, nell’ultimo bollettino si registrano quattro vittime e il numero più alto mai raggiunto di ...

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: CASI ATTIVI 88 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 70 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 278 ...Sono numeri record quelli sul coronavirus forniti dall’Unità di crisi regionale per domenica 11 ottobre, nell’ultimo bollettino si registrano quattro vittime e il numero più alto mai raggiunto di ...