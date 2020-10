Coronavirus, stop al calcetto e alle feste private: la nuova ipotesi (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuove possibili restrizioni per quanto riguarda il calcetto e le feste private anche in casa: tra due giorni il nuovo dpcm Ancora novità importanti potrebbero esserci nel nuovo dpcm, in arrivo già tra due giorni. Verso lo stop alla feste private in casa e possibile sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il calcetto: al … Leggi su viagginews (Di domenica 11 ottobre 2020) Nuove possibili restrizioni per quanto riguarda ile leanche in casa: tra due giorni il nuovo dpcm Ancora novità importanti potrebbero esserci nel nuovo dpcm, in arrivo già tra due giorni. Verso loallain casa e possibile sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il: al …

Obiettivo principale del nuovo Dpcm sarà pertanto quello di limitare il più possibile un ulteriore diffondersi del contagio da coronavirus, ponendo uno stop totale a feste e ricevimenti anche quando ...

Il governo continua a lavorare al Dpcm e secondo indiscrezioni, l'ultima bozza conterrebbe lo stop alle feste private, anche in casa, e la sospensione degli sport amatoriali di contatto ...

