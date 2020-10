Coronavirus, Oms: «Record di nuovi positivi in Europa, +123.684». Il medico della Casa Bianca: «Trump non è più contagioso» (Di domenica 11 ottobre 2020) I contagi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 37 milioni in totale, stando al conteggio del Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University. In particolare, fino a queto momento si sono registrti 37.019.38 casi al mondo, con 1.069.953 decessi legati al Covid. Francia EPA/GUILLAUME HORCAJUELOBoom di contagi: 27mila in 24 ore Nuovo picco dei contagi da Coronavirus in Francia. Nelle ultime 24 ore l’incremento di positivi è stato di 26.896 casi, come ha informato il ministero della Sanitò, in ritardo nella comunicazione rispetto al consueto orario. Il tasso di positività che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza in questo modo all’11%. Le vittime in un giorno sono state 54, per un totale di 32.684. ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) I contagi danel mondo hanno superato quota 37 milioni in totale, stando al conteggio del Center for Systems Science and EngineeringJohns Hopkins University. In particolare, fino a queto momento si sono registrti 37.019.38 casi al mondo, con 1.069.953 decessi legati al Covid. Francia EPA/GUILLAUME HORCAJUELOBoom di contagi: 27mila in 24 ore Nuovo picco dei contagi dain Francia. Nelle ultime 24 ore l’incremento diè stato di 26.896 casi, come ha informato il ministeroSanitò, in ritardo nella comunicazione rispetto al consueto orario. Il tasso dità che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza in questo modo all’11%. Le vittime in un giorno sono state 54, per un totale di 32.684. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms Coronavirus. Oms: oltre 350mila casi nel mondo, nuovo record giornaliero Rai News Covid in Serie A, aumentano i positivi: il piano per terminare il campionato

