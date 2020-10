Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 11 ottobre 2020 (Di domenica 11 ottobre 2020) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 11 ottobre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio torna con un nuovo appuntamento con ospite il Ministro della Salute Roberto Speranza. In trasmissione tre grandi esclusive tv: Whoopi Goldberg, Interprete di intramontabili film come Sister Act, si appresta a girare il terzo capitolo della saga; Dan Brown uno degli scrittori più popolari al mondo con 220 milioni di copie vendute e tradotto in 56 Paesi; lo scorso settembre ha pubblicato in conTemporanea mondiale in 30 Paesi il suo primo libro illustrato per bambini, “La sinfonia degli animali” e Carla Bruni. al suo ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 11su Rai 3 in prima serata alle 21:00. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa condotto da Fabio Fazio torna con un nuovo appuntamento con ospite il Ministro della Salute Roberto Speranza. In trasmissione tre grandi esclusive tv: Whoopi Goldberg, Interprete di intramontabili film come Sister Act, si appresta a girare il terzo capitolo della saga; Dan Brown uno degli scrittori più popolari al mondo con 220 milioni di copie vendute e tradotto in 56 Paesi; lo scorso settembre ha pubblicato in conranea mondiale in 30 Paesi il suo primo libro illustrato per bambini, “La sinfonia degli animali” e Carla Bruni. al suo ...

davidefaraone : Non abbiamo fatto in tempo ad arginare i no vax che spuntano i no mask. Che poi più semplicemente sono sempre gli s… - Anto_Giovinazzi : Una sensazione che mancava da troppo tempo ?? Al lavoro perché quella di domani non sia da meno???? . A feeling I’ve b… - Marcozanni86 : Continuano con il frame che: 1) il #MES non sia un prestito, ma soldi a muzzo; 2) la spesa sanitaria può essere cop… - iHATEshiva : RT @tinapica88: Fuori piove. Non cominciato a rompere il cazzo con la storia che è il tempo perfetto per fare l'amore. Tanto non vi si sc… - GiuseppeCarlo16 : Sio vittime del giudizio degli altri... Dobbiamo essere sempre noi stessi sia nel brutto che nel cattivo tempo. La… -