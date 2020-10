Carlo Acutis | morto a 15 anni di leucemia | è beato Papa Francesco | ' Ha mostrato che la felicità si trova mettendo Dio al primo posto' Sarà

(Di domenica 11 ottobre 2020)era uno studente come tanti. Bravo a scuola e simpatico, un secchione dal cuore d'oro, appassionato del web e della comunicazione veloce. Ironico e dolce, amava il calcio, la natura, gli ...

vaticannews_it : #10ottobre Ad Assisi la #beatificazione di #CarloAcutis che aveva “con Gesù un rapporto personale, intimo, profon… - francescoassisi : Carlo Acutis è beato! Alcuni scatti della messa di Beatificazione, celebrata dal cardinale Agostino Vallini nella… - Corriere : «Carlo Acutis, il mio studente beato. Era come un pezzo di cielo» - Dixy62553861 : RT @interrisnews: L'insegnamento di #CarloAcutis? L’umiltà, il perdono, la gratitudine per l'invito del Signore a partecipare al suo banche… - MMastrantuono : RT @altrogiornorai1: ??Carlo Acutis, il beato dell’era digitale #OggièUnAltroGiorno #CarloAcutis #Acutis @serenabortone @RaiNews https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Acutis

Carlo Acutis beato: la proclamazione nella Basilica di Assisi per il giovane genio dell’informatica. Papa Francesco, nell’esortazione apostolica “Christus vivit“, ha indicato Carlo Acutis come modello ...Francesco all’Angelus ha spiegato: «In genere le donne vengono messe da parte, ma devono assumere ruoli più importanti, ma senza cadere in clericalismi che annullano il carisma laicale e rovinano la f ...