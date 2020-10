Bollettino Protezione Civile: i numeri di oggi dell’emergenza Coronavirus (Di domenica 11 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus: ecco il Bollettino giornaliero della Protezione Civile. I numeri che emergono dall’analisi di oggi Coronavirus in Italia: ecco il Bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 11 ottobre. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 5.456, a fronte dei 5.372, casi di ieri, con 104.658 tamponi effettuati. Sono 79.075 gli attualmente positivi. 1.184 sono nelle ultime ore i guariti e dimessi, per un totale di 239.709 mentre 26 i deceduti nelle ultime 24 ore. 420 sono in terapia intensiva (+30 rispetto a ieri), 4.519 ricoverati con sintomi e 74.134 in isolamento domiciliare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Emergenza: ecco ilgiornaliero della. Iche emergono dall’analisi diin Italia: ecco ildiramato dallacon idel contagio relativi al 11 ottobre. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 5.456, a fronte dei 5.372, casi di ieri, con 104.658 tamponi effettuati. Sono 79.075 gli attualmente positivi. 1.184 sono nelle ultime ore i guariti e dimessi, per un totale di 239.709 mentre 26 i deceduti nelle ultime 24 ore. 420 sono in terapia intensiva (+30 rispetto a ieri), 4.519 ricoverati con sintomi e 74.134 in isolamento domiciliare. Leggi su Calcionews24.com

