Bielorussia, nuova domenica di repressione violenta delle proteste contro Lukashenko. Circa 150 persone arrestate – Il video (Di domenica 11 ottobre 2020) Ennesima domenica di proteste in Bielorussia, dove per la nona settimana consecutiva decine migliaia di persone hanno sfidato il regime di Lukashenko scendendo in piazza a Minsk e in altre città del Paese nonostante la brutale repressione a cui andavano incontro. Le immagini che arrivano dai media bielorussi indipendenti dicono che questa volta l’azione della polizia è stata particolarmente brutale, proprio come avveniva ad agosto, quando Lukashenko è stato confermato al potere grazie a delle elezioni farsa. La polizia disperde i manifestanti con l’idrante Secondo la portavoce del ministero dell’Interno, Olga Tchemodanova, la polizia ha utilizzato cannoni ad acqua e granate assordanti per ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Ennesimadiin, dove per la nona settimana consecutiva decine migliaia dihanno sfidato il regime discendendo in piazza a Minsk e in altre città del Paese nonostante la brutalea cui andavano in. Le immagini che arrivano dai media bielorussi indipendenti dicono che questa volta l’azione della polizia è stata particolarmente brutale, proprio come avveniva ad agosto, quandoè stato confermato al potere grazie aelezioni farsa. La polizia disperde i manifestanti con l’idrante Secondo la portavoce del ministero dell’Interno, Olga Tchemodanova, la polizia ha utilizzato cannoni ad acqua e granate assordanti per ...

