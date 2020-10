Ascolti tv 10 ottobre 2020 | crescono Ballando e Tu sì que vales | che vince

GassmanGassmann : Ascolti tv 5 ottobre 2020: Gassmann stravince su Signorini | TvZoom ?????????? - rograndi : RT @elenadigioia: da domenica 11 ottobre, nuovo progetto di ascolti teatrali on air, La parola soffiata con Francesca Mazza. Intervista sul… - CanyamanLe : ?? Ascolti della puntata di ieri sabato 10 ottobre di #DayDreamer ???share 16,6% ???2.309.000 telespettatori E og… - infoitcultura : Ascolti tv 8 ottobre: finale col botto, vince Nero a metà al 23.2% di share-Dati Auditel di ieri - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 8 ottobre 2020: Nero a Metà, Seconda Linea, Milionario -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

09 ottobre 1940_09 ottobre 2020 ... Quanto ci piace, quando la butta in caciara in questo modo: a tal proposito si ascolti anche “Power to the people”. 15. “All you need is love” – Sputtanata ...Venerdì 9 Ottobre si sono scontrate nuovamente in prima serata il reality condotto da Alfonso Signorini e lo show condotto da Carlo Conti. Purtroppo il calo di ascolti riscontrato dal Grande Fratello ...