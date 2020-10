Uomini e Donne, Gianluca De Matteis e il primo bacio ‘rubato’ (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano le novità importanti per quanto riguarda le puntate di Uomini e Donne: il primo bacio di Gianluca De Matteis Altre novità importanti provenienti nella nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le indiscrezioni di NewsUeD c’è stata l’esterna Gianluca De Matteis insieme a Gabriella. I due hanno discusso tanto in camerino, ma alla fine … L'articolo Uomini e Donne, Gianluca De Matteis e il primo bacio ‘rubato’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 ottobre 2020) Continuano le novità importanti per quanto riguarda le puntate di: ildiDeAltre novità importanti provenienti nella nuova puntata di. Secondo le indiscrezioni di NewsUeD c’è stata l’esternaDeinsieme a Gabriella. I due hanno discusso tanto in camerino, ma alla fine … L'articoloDee il‘rubato’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - matteosalvinimi : #Salvini: per le importanti comunali dell'anno prossimo nelle grandi città italiane chiederemo di candidarsi a donn… - trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - insilencexx : @Pasquale__Rizzo purtroppo la cosa che mi rende triste è che vedi, ti professi femminista (cosa che secondo me poss… - covid19_alerts : RT @opificioprugna: Non possiamo mettere in sicurezza tutti gli anziani a rischio Covid. Finirebbe “Uomini e Donne” ( Steven Gold @StevenG… -