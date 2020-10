Una donna ha la mano paralizzata per un motivo assurdo: corre dai medici disperata e scopre… (Di sabato 10 ottobre 2020) Una storia incredibile è accaduta in Cina dove una donna dopo aver preso una settimana di ferie ha deciso di compiere un gesto davvero molto discutibile. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane dopo aver terminato il suo turno a lavoro era solita fare qualcosa di strano… Troppo tempo con lo smartphone In Asia il rapporto con la tecnologia è veramente profondo tanto che alcune volte può diventare molto spesso una malattia. Una giovane impiegata ha deciso di prendere una settimana di ferie per dedicarsi completamente ai giochi sul suo telefonino senza fermarsi un singolo istante. La donna giocava tutto il giorno e lasciava il telefono solo quando andava a dormire. Alla fine della settimana la donna ha iniziato a manifestare un forte dolore alla mano tanto che non riuscire ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 ottobre 2020) Una storia incredibile è accaduta in Cina dove unadopo aver preso una settimana di ferie ha deciso di compiere un gesto davvero molto discutibile. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane dopo aver terminato il suo turno a lavoro era solita fare qualcosa di strano… Troppo tempo con lo smartphone In Asia il rapporto con la tecnologia è veramente profondo tanto che alcune volte può diventare molto spesso una malattia. Una giovane impiegata ha deciso di prendere una settimana di ferie per dedicarsi completamente ai giochi sul suo telefonino senza fermarsi un singolo istante. Lagiocava tutto il giorno e lasciava il telefono solo quando andava a dormire. Alla fine della settimana laha iniziato a manifestare un forte dolore allatanto che non riuscire ...

luigidimaio : Quella di oggi è stata l’ultima testimonianza pubblica di una donna straordinaria, che ha vissuto in prima persona… - lauraboldrini : Una strategia diffusa: interrompere l'avversario in un dibattito. Soprattutto, quando si tratta di una donna: l'uom… - TizianaFerrario : #Segre ricorda il nazista che persa la guerra si tolse la divisa e gettò la pistola davanti a lei 'Non ho raccolto… - turborovescio : RT @letipezz: Comunque ci sono due scrittori interessanti al mondo: - Murakami - Una Donna (Del primo ho letto tutto). - tettosaura : RT @Iperborea_: “Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto. Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna si… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna È una donna, una mamma, ha degli interessi ed è una scienziata AgoraVox Italia Mal di testa: pensava di avere un tumore al cervello, ma erano larve di tenia

Il caso di una donna australiana che soffriva di violente emicranie - a causa di quella rivelatasi poi una larva - è oggetto di studio da parte della comunità scientifica ...

Segre, nonna libertà: ragazzi scegliete la vita

L’ultima testimonianza pubblica nella Cittadella della pace. "Non ho mai perdonato i nazisti, ma quando potevo non mi sono vendicata" ...

Il caso di una donna australiana che soffriva di violente emicranie - a causa di quella rivelatasi poi una larva - è oggetto di studio da parte della comunità scientifica ...L’ultima testimonianza pubblica nella Cittadella della pace. "Non ho mai perdonato i nazisti, ma quando potevo non mi sono vendicata" ...