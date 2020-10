Trump: “siamo ad una svolta sulla pandemia, presto avremo una cura ma i media non ne parlano” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Siamo alla svolta sulla pandemia e avro’ qualcosa da dire al riguardo perche’ ti dico che abbiamo una cura, piu’ che una semplice terapia. Abbiamo una cura”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, nella sua intervista sul popolare programma radio The Rush Limbaugh Show. “Ma i media non ne parlano, scrivono solo di fake news”, ha aggiunto Trump.L'articolo Trump: “siamo ad una svolta sulla pandemia, presto avremo una cura ma i media non ne parlano” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “Siamo allae avro’ qualcosa da dire al riguardo perche’ ti dico che abbiamo una, piu’ che una semplice terapia. Abbiamo una”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald, nella sua intervista sul popolare programma radio The Rush Limbaugh Show. “Ma inon ne parlano, scrivono solo di fake news”, ha aggiunto.L'articolo: “siamo ad unaunama inon ne parlano” MeteoWeb.

