Spagna-Svizzera-2020: le dichiarazioni post partita

Ieri 10 Ottobre alle ore 20:45 nello Stadio Alfredo di Stefano di Madrid si è disputata la partita di Uefa Nations League Spagna-Svizzera-2020.La Spagna non ha di certo espresso il suo migliore gioco, ma è stata attenta a non fare danni quando la Svizzera provava timidamente ad uscire dal pressing della Roja.La Svizzera anche se combattiva però era fin troppo debole in confronto di una Spagna non esuberante ma più lucida che è arrivata alla vittoria col minimo sforzo. Leggi anche: Spagna-Svizzera 1-0: la Roja vince senza sforzo, e continua la sua corsa Spagna-Svizzera-2020: le dichiariazioni di Luis Enrique Dopo la ...

