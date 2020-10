Salerno Boat Show, De Luca: “In sicurezza si può fare tutto“ (Video) (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “Rispettando le regole gli eventi anche di promozione come questo ospitato al Porto Marina D’arechi di Salerno si possono fare”. È la testimonianza diretta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto portare al Port Village, realizzato dal Gruppo Gallozzi che ospita la quarta edizione del Salone Nautico che è riuscita a entrare le presenze nonostante l’emergenza sanitaria. Che qui, al Port Village, non sembra essere passato se non fosse per le mascherine e le strette misure di controllo a cui vengono sottoposti i visitatori. Ingressi contingentati al massimo ad 800 persone, ma un numero di espositori più alti del passato. Dopo il primo weekend partito oggi, anche la prossima settimana, un doppio appuntamento per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Rispettando le regole gli eventi anche di promozione come questo ospitato al Porto Marina D’arechi disi possono”. È la testimonianza diretta del presidente della Regione Campania Vincenzo Deha voluto portare al Port Village, realizzato dal Gruppo Gallozzi che ospita la quarta edizione del Salone Nautico che è riuscita a entrare le presenze nonostante l’emergenza sanitaria. Che qui, al Port Village, non sembra essere passato se non fosse per le mascherine e le strette misure di controllo a cui vengono sottoposti i visitatori. Ingressi contingentati al massimo ad 800 persone, ma un numero di espositori più alti del passato. Dopo il primo weekend partito oggi, anche la prossima settimana, un doppio appuntamento per ...

positanonews : Nautica: al via ‘Salerno Boat Show’,diffondere cultura mare tra le #news - teleischia : SALERNO BOAT SHOW AL VIA PER PROMUOVERE DIPORTO E CULTURA DEL MARE - ottopagine : Cultura del mare e turismo nautico: torna il Salerno Boat Show #Salerno - salernonotizie : Salerno Boat Show (Quarta Edizione). 10/11 e 17/18 ottobre 2020 al porto turistico Marina d’Arechi -