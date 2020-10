Regionali: da 30 a 50 euro a voto, indagine in Puglia (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - BARI, 10 OTT - Una somma variabile dai 30 ai 50 euro per ogni voto espresso, documentato con foto scattate nei seggi elettorali, mostrate alle persone di riferimento in un negozio di Foggia. E'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - BARI, 10 OTT - Una somma variabile dai 30 ai 50per ogniespresso, documentato con foto scattate nei seggi elettorali, mostrate alle persone di riferimento in un negozio di Foggia. E'...

