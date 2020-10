(Di sabato 10 ottobre 2020)inaugurano con due larghe vittorie il girone sudamericano didel. I verdeoro si sbarazzano agevolmente della Bolivia( 5-0) grazie alle reti dMarquinos, Roberto Firminio( doppietta), Coutinho, e all’autorete di Carrasco. I Cafeteros, invece, chiudono la pratica Venezuela già nel primo tempo: il 3-0 finale porta la firma degli atalantini Zapata e Muriel , quest’ultimo autore di una doppietta.- BOLIVIA 5-0 La nazionale di Tite domina fin dai primi minuti un match che non ha avuto storia contro la Bolivia troppo inferiore per fronteggiare le individualità brasiliane. Apre le marcature, al 16′, con un colpo di testa su cross di Danilo. Il raddoppio è opera di Roberto Firmino che, al ...

periodicodaily : Qualificazioni Mondiali 2022: Brasile e Colombia inarrestabili - MomentiCalcio : #QualificazioniMondiali sudamericani: manita del #Brasile e tris #Colombia - forzagranata1 : ?? #CALCIO Zapata e Muriel trascinano la Colombia, manita del Brasile alla Bolivia I due attaccanti atalantini firm… - sportli26181512 : Zapata e Muriel trascinano la Colombia, manita del Brasile alla Bolivia: I due attaccanti atalantini firmano la vit… - InfernoMilan : RT @Sport_Mediaset: Qualificazioni #Mondiali2022: #Brasile travolgente, la #Colombia vola con #Muriel e #Zapata #SportMediaset https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Mondiali

Le Qualificazioni per i prossimi Mondiali 2022 sono in pieno svolgimento anche nella zona sudamericana dove si stanno disputando partite che determineranno le nuove gerarchie in vista ...Il difensore Martinez Quarta acquistato nelle ultime ore di mercato è a detta degli addetti ai lavori un ottimo acquisto per i viola ...