Polonia-Italia, Mancini: "Miglioriamo di partita in partita" (Di sabato 10 ottobre 2020) Primo posto, quattro punti e tanta voglia di continuare su questa strada. L'Italia di Roberto Mancini, dopo il 6-0 rifilato con le seconde linee alla Moldova, cerca il successo a Danzica, in Polonia contro Lewandowski e compagni. Per fermare il bomber del Bayern Monaco c'è il dubbio Chiellini, ancora in dubbio: "Dobbiamo valutare la situazione con Giorgio, lo faremo tra stasera e domattina. Se starà bene, giocherà lui, sennò sarà in campo mercoledì contro l'Olanda", ha spiegato il Ct Roberto Mancini che nella tradizionale conferenza stampa della vigilia ha parlato anche della possibile titolarità di Moise Kean: "Sta abbastanza bene, gli abbiamo fatto fare 20 minuti mercoledì contro la Moldova. Fisicamente c'è, ...

