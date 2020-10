Pillola del giorno dopo senza ricetta. Arriva il via libera anche per le minorenni (Di sabato 10 ottobre 2020) La decisione dell’Agenzia del farmaco: «Strumento efficace ed etico». Svolta per la tutela delle giovanissime. Consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico soltanto delle ragazze Leggi su lastampa (Di sabato 10 ottobre 2020) La decisione dell’Agenzia del farmaco: «Strumento efficace ed etico». Svolta per la tutela delle giovanissime. Consente di evitare i momenti critici che di solito sono a carico soltanto delle ragazze

