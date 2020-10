Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare (Di sabato 10 ottobre 2020) Diversi automobilisti hanno il bollo auto 2020 in scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente: come è possibile pagare il bollo auto 2020 con gli uffici Aci chiusi? Andiamo a rispondere. bollo auto 2020: uffici Aci chiusi, ecco fino a quando L’automobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 10 ottobre 2020) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una ...

fisco24_info : Il pagamento dell’imposta di bollo su perizia asseverata: La documentazione di rendicontazione amministrativo-conta… - maxkava : @viciocort @PaolaPisano_Min @PagoPA @IOitaliait @davidcasalini @InnovazioneGov @gdt62 @cristinamucciol… - AllertApc : RT @regionepiemonte: Istruzioni per il pagamento della tassa #automobilistica per i #veicoli in locazione a lungo termine (con durata pari… - daylightvlouis : @onlyangelxx_ Harry ieri ha fatto un errore di pagamento e non mi ha dato la possibilità di pagare il bollo MA AHAHAHAHA - fisco24_info : Carta di pagamento del dipendente: estratto conto esente dall’imposta di bollo: L'esenzione dall'imposta di bollo s… -