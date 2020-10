Oim: oltre 2 milioni emezzo di migranti bloccati dal Covid (Di sabato 10 ottobre 2020) Almeno 2,75 milioni di migranti sono rimasti bloccati in tutto il mondo a causa delle restrizioni alla mobilità imposte per contenere la diffusione del Covid-19, ha affermato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Almeno 2,75disono rimastiin tutto il mondo a causa delle restrizioni alla mobilità imposte per contenere la diffusione del-19, ha affermato l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)

