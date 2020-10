Niente più obbligo di ricetta per i contraccettivi d’emergenza alle minorenni (Di sabato 10 ottobre 2020) L’Aifa abolisce anche per le minorenni l’obbligo di ricetta per i contraccettivi di emergenza fino a cinque giorni dopo. “Svolta per la tutela della salute fisica e psicologica delle adolescenti”. Via libera alla pillola del giorno dopo senza ricetta anche per i minorenni. A renderlo noto è stata l’Agenzia Italiana del Farmaco, che in una … L'articolo Niente più obbligo di ricetta per i contraccettivi d’emergenza alle minorenni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 10 ottobre 2020) L’Aifa abolisce anche per lel’diper idi emergenza fino a cinque giorni dopo. “Svolta per la tutela della salute fisica e psicologica delle adolescenti”. Via libera alla pillola del giorno dopo senzaanche per i. A renderlo noto è stata l’Agenzia Italiana del Farmaco, che in una … L'articolopiùdiper id’emergenzaproviene da www.meteoweek.com.

