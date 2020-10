Napoli, negativo anche l’ultimo tampone in lavorazione (Di sabato 10 ottobre 2020) È risultato negativo l’ultimo tampone in lavorazione dopo il giro di test effettuato dal Napoli nella giornata di ieri. La nota ufficiale. Il Napoli ha confermato che anche l’ultimo tampone in lavorazione dopo il giro di test effettuato ieri è risultato negativo. La squadra al momento continua il proprio isolamento fiduciario mentre gli unici due giocatori positivi continuano ad essere Piotr Zielinski e Eljif Elmas. L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) È risultatol’ultimoindopo il giro di test effettuato dalnella giornata di ieri. La nota ufficiale. Ilha confermato chel’ultimoindopo il giro di test effettuato ieri è risultato. La squadra al momento continua il proprio isolamento fiduciario mentre gli unici due giocatori positivi continuano ad essere Piotr Zielinski e Eljif Elmas. L’ultimoinè risultatoal Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com

matteograndi : Se il Napoli non si presenta giocando sull’ambiguità e rifugiandosi dietro le disposizioni della ASL, si va verso u… - DiMarzio : #Napoli, negativo l'ultimo tampone in lavorazione - sscalcionapoli1 : SSC Napoli: 'L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19' #ForzaNapoliSempre - BombeDiVlad : ?? #Napoli, anche l'ultimo tampone è risultato negativo ?? Il comunicato del club #LeBombeDiVlad #LBDV #News - 100x100Napoli : Buone notizie in casa #Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli negativo Pompei, riconsegnano reperti rubati: «Portano sfortuna»

Ho preso un pezzo di storia cristallizzato nel tempo e che in esso ha tanta energia negativa. Persone sono morte in un modo così orribile e io ho preso tasselli legati a quella terra di distruzione.

La maledizione di Pompei. Rubano reperti archeologici nel 2005 ma li restituiscono: “Portano male, riprendeteveli!”

POMPEI – Una maledizione che da Pompei arriva al Canada rendendo la vita di ladri di opere d’arte un inferno. E’ la singolare storia raccontata dal titolare di un’agenzia di viaggi della città degli s ...

Ho preso un pezzo di storia cristallizzato nel tempo e che in esso ha tanta energia negativa. Persone sono morte in un modo così orribile e io ho preso tasselli legati a quella terra di distruzione.POMPEI – Una maledizione che da Pompei arriva al Canada rendendo la vita di ladri di opere d’arte un inferno. E’ la singolare storia raccontata dal titolare di un’agenzia di viaggi della città degli s ...