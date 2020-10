Marisa Laurito racconta Eduardo: «Una disciplina inflessibile. Lavorare con lui era come andare in fabbrica» (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Marisa Laurito. racconta i suoi esordi, la reazione della famiglia alla notizia del primo contratto firmato con Eduardo De Filippo, quando aveva 21 anni. La risposta del padre, operaio specializzato delle Ferrovie dello Stato: «La nostra famiglia è sprofondata nel buio più profondo». Per lei avrebbe preferito la carriera da maestra e una famiglia con tanti bambini. Firmò comunque il contratto con De Filippo. Aveva faticato per ottenerlo, dopo aver recitato per anni nei teatri parrocchiali. «Il mio idolo era De Filippo, lo spiavo da dietro le quinte del Teatro San Ferdinando, finché riesco a ottenere un provino». Si presentò con il monologo finale di Donna Concetta in “Non ti pago”. «Lui mi ascolta ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera una lunga intervista ai suoi esordi, la reazione della famiglia alla notizia del primo contratto firmato conDe Filippo, quando aveva 21 anni. La risposta del padre, operaio specializzato delle Ferrovie dello Stato: «La nostra famiglia è sprofondata nel buio più profondo». Per lei avrebbe preferito la carriera da maestra e una famiglia con tanti bambini. Firmò comunque il contratto con De Filippo. Aveva faticato per ottenerlo, dopo aver recitato per anni nei teatri parrocchiali. «Il mio idolo era De Filippo, lo spiavo da dietro le quinte del Teatro San Ferdinando, finché riesco a ottenere un provino». Si presentò con il monologo finale di Donna Concetta in “Non ti pago”. «Lui mi ascolta ...

Marisa Laurito: «Il mio matrimonio? È durato 3 mesi. Ora ho un compagno che mi lascia libera»

