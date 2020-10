Lipsia, Nagelsmann su Kluivert: «Può diventare come Gnabry» (Di sabato 10 ottobre 2020) Julian Nagelsmann ha parlato del nuovo arrivato al Lipsia Justin Kluivert Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, in una intervista alla BILD ha parlato del neo arrivato Justin Kluivert. «Lo voglio impiegare come ala, anche perché al centro siamo già in tanti. Se guardi puramente allo stile di gioco, ci sono delle somiglianze tra Kluivert e Gnabry. Serge è un giocatore straordinario e mi piacerebbe se Justin riuscisse ad arrivare a quel livello. Quando Serge è arrivato all’Hoffenheim era già un passo più avanti, semplicemente perché giocava con continuità e per Justin invece non è stato così ultimamente. Ora deve trovare il suo ritmo con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Julianha parlato del nuovo arrivato alJustinJulian, allenatore del, in una intervista alla BILD ha parlato del neo arrivato Justin. «Lo voglio impiegareala, anche perché al centro siamo già in tanti. Se guardi puramente allo stile di gioco, ci sono delle somiglianze tra. Serge è un giocatore straordinario e mi piacerebbe se Justin riuscisse ad arrivare a quel livello. Quando Serge è arrivato all’Hoffenheim era già un passo più avanti, semplicemente perché giocava con continuità e per Justin invece non è stato così ultimamente. Ora deve trovare il suo ritmo con ...

