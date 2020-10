La serie Huawei Mate 40 ha ora una data di lancio ufficiale (Di sabato 10 ottobre 2020) Bisognerà avere pazienza fino al 22 ottobre 2020 per scoprire quelle che saranno tutte le feature della serie Huawei Mate 40 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 10 ottobre 2020) Bisognerà avere pazienza fino al 22 ottobre 2020 per scoprire quelle che saranno tutte le feature della40 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

CeotechI : RT @CeotechI: HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al… - CF22092013 : RT @CeotechI: HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al… - TrendOnline : Dopo l'annuncio in data 22 giugno 2020 dell'intesa raggiunta da #MondoTV con due società del gruppo Huawei per l'in… - 83napolano : RT @CeotechI: HUAWEI P smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al… - infoitscienza : I test da fare per auricolari di serie Huawei che non funzionano -