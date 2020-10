La ricetta delle tagliatelle al vino bianco e gorgonzola (Di sabato 10 ottobre 2020) tagliatelle al vino bianco e gorgonzola (foto di Federico Miletto lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:Per la pasta fresca: 400 g farina 3 uova 1/2 bicchiere di vino bianco sale.Per il condimento: 300 g gorgonzola dolce 1 cucchiaio di vino bianco 1 ricca manciata di mandorle sale, pepe nero. Procedimento Preparate la pasta fresca. Versate la farina a fontana su una spianatoia, tuffateci le uova in mezzo, il pizzico di sale e, poco a poco, aggiungete il vino bianco fermo, impastando fino a creare una palla liscia ed elastica (l’alternativa express è utilizzare la ciotola del robot da cucina). Tirate la pasta, meglio con l’aiuto di una ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 ottobre 2020)al(foto di Federico Miletto lifestyle Sergio Colantuoni, food stylist Gino Fantini). INGREDIENTI X 4:Per la pasta fresca: 400 g farina 3 uova 1/2 bicchiere disale.Per il condimento: 300 gdolce 1 cucchiaio di1 ricca manciata di mandorle sale, pepe nero. Procedimento Preparate la pasta fresca. Versate la farina a fontana su una spianatoia, tuffateci le uova in mezzo, il pizzico di sale e, poco a poco, aggiungete ilfermo, impastando fino a creare una palla liscia ed elastica (l’alternativa express è utilizzare la ciotola del robot da cucina). Tirate la pasta, meglio con l’aiuto di una ...

Per la salsa di gorgonzola, in una ciotola schiacciate il formaggio cremoso con poco pepe (grattato al momento) e un cucchiaio del vino che avete scelto per l’impasto delle tagliatelle. Tritate ...

Per la salsa di gorgonzola, in una ciotola schiacciate il formaggio cremoso con poco pepe (grattato al momento) e un cucchiaio del vino che avete scelto per l'impasto delle tagliatelle. Tritate ...