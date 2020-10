In Veneto contagi giornalieri come a marzo ma sono crollati mortalità e ricoveri, lo dice uno studio della Regione (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI. - In Veneto i contagi giornalieri sono tornati ai livelli di marzo ma, rispetto ad allora, è crollata sia la mortalità, sia il numero di persone ricoverate in ospedale, in particolare quelle in terapia intensiva. E' quanto rivela uno studio epidemiologico realizzato dalla Direzione Prevenzione della Regione, dalla quale emerge anche un abbattimento dell'età media delle persone contagiate dal covid. Lo studio è stato presentato dal governatore Luca Zaia, che ha così commentato i dati: “Nessuno deve abbassare la guardia. Sarebbe da irresponsabili, perché siamo in un momento decisivo. La situazione epidemiologica, oggi, dice che abbiamo una ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI. - Intornati ai livelli dima, rispetto ad allora, è crollata sia la mortalità, sia il numero di persone ricoverate in ospedale, in particolare quelle in terapia intensiva. E' quanto rivela unoepidemiologico realizzato dalla Direzione Prevenzione, dalla quale emerge anche un abbattimento dell'età media delle personeate dal covid. Loè stato presentato dal governatore Luca Zaia, che ha così commentato i dati: “Nessuno deve abbassare la guardia. Sarebbe da irresponsabili, perché siamo in un momento decisivo. La situazione epidemiologica, oggi,che abbiamo una ...

